對於高雄市長補選呈現藍綠白對決，國民黨團首席副書記長林奕華今天表示，這段時間藍委們會密集到高雄去，不只是去站台，也會分享選舉經驗，甚至是當國民黨候選人李眉蓁的志工，不管是家戶拜訪或是沿街發傳單都非常樂意，國民黨這次要打團體戰，讓大家感受到國民黨是有戰力的。

高雄市長補選這一役，民進黨最先推派前行政院副院長陳其邁參戰，緊接在後是國民黨昨天下午拍板徵召三連霸市議員李眉蓁出征，而民眾黨也在昨晚確定推出親民黨高雄市議員吳益政參選。

詢及黨團如何協助高雄市長選舉，藍委李德維表示，他跟李眉蓁認識非常久，而國民黨不管是中常委或是不分區立委，甚至只是個黨員，都會盡最大努力來協助國民黨內，年輕的高雄好人才，希望李能一舉進軍高雄市政府。

國民黨團首席副書記長林奕華指出，這段時間藍委們會密集到高雄去，不只是去站台，也會分享選舉經驗，更願意成為李眉蓁的志工，不管是做家戶拜訪或沿街發傳單，都非常樂意成為李的志工。

藍委葉毓蘭說，今天上午在國民黨中央也針對不分區立委開了個聯合會，會中大家都在講團結，怎麼樣發揮對大戰力，21日她也有去高雄，跟新住民、警消和被害人權益相關團體等都做了連結，也有很多委員說接下來到八月投票前，都會積極南下配合李眉蓁的選舉造勢，幫忙拉抬聲勢，大家都團結一心。

(中時 )