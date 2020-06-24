中信銀行24日宣布統籌主辦群創光電新臺幣375億元聯合授信案，並已完成簽約。中信銀行表示，本聯合授信案資金用途為償還金融機構借款暨充實中期週轉金，在中國信託銀行及其他參貸銀行的支持下超額募集，在聯貸市場不僅具有指標性的意義，亦充分顯示中信銀行及參與本的之金融機構對群創光電營運理念的肯定。

中信銀行表示，面臨新型冠狀病毒疫情所造成的全球經濟高度不確定性，東京奧運延期舉行以及中美貿易戰、日韓大廠競爭、中國大陸面板業崛起、及面板價格波動等外在環境嚴峻挑戰，群創光電仍憑藉其優秀的技術及經營團隊的努力，依舊為市場領導品牌。中信銀行長期與群創光電攜手，提供全方位金融服務，看好群創光電於產業轉型成功、優異的財務體質、以及穩健的發展，本次聯合授信案主動邀請金融同業參加並獲得熱烈迴響。

中信銀行指出，本聯合授信案由中信銀行等5家銀行統籌主辦，中信銀行同時擔任額度管理銀行，原擬籌組金額為新臺幣300億元，在核心夥伴銀行支持，以及各金融同業踴躍參與下，最終參與本聯合授信銀行團之本國及外商銀行達17家，圓滿超額募集逾1.6倍，最終以新臺幣375億元完成簽約，授信期間可達7年，將為群創光電提供穩定中期營運資金。

(工商 )