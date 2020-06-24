國民黨昨(23)日正式宣佈確定徵召高雄市議員李眉蓁參與高雄市長補選，李眉蓁今上午11點赴高雄市選委會登記參選。對於李眉蓁出征，許多網友表示力挺，除挺醒她要小心面對選戰，還高呼投票給她還前高雄市長韓國瑜公道。

有一名網友在臉書社團《李眉蓁競選高雄市長後援會》中發文，列出許多以前韓國瑜遭受攻擊的事情，提醒代表藍營出戰高雄市長補選的李眉蓁，要準備好應對接下來的選戰，因為綠營也會使出渾身解數。同時這名網友也呼籲，高雄市民別讓自己的權利睡著了，投給李眉蓁，還韓國瑜一個公道。

其他網友們也回應，「1450聽着：黑人大隊1450！無所不黑！黑來黑去！到最後黑到1450自己身上去了」、「感恩的心感謝市長高雄亮起來全力支持高雄的女兒」、「李眉蓁當選了 李四川又可以繼續為高雄貢獻良多」、「高雄沒有分裂的本錢，真愛高雄就全力以赴的支持她，加油」。

(中時電子報)