南投縣文化局推動藝術下鄉，讓偏鄉民眾也能夠「藝」起同樂。（廖志晃攝）

南投縣文化局推動藝術下鄉，讓偏鄉民眾也能夠「藝」起同樂。（廖志晃攝）

文化局長林榮森（右），頒獎給南投文化之友蔣江彬。（廖志晃攝）

南投縣幅員遼闊，且交通不便，偏鄉民眾參與文化活動機會欠缺，文化局為使各鄉鎮民眾享有均衡的文化薰陶，特別邀請在地演藝團隊巡迴演出，將表演藝術安排到各鄉鎮演出，民眾就近在廟埕、學校，就可欣賞藝術之美。

文化局長林榮森表示，偏鄉民眾要欣賞藝術表演，非常不容易，搭公車不方便，如果能夠自己開車去看表演，回到家可能已經是子夜！因此，文化局規畫藝起同樂─表演藝術巡迴演出，希望培養及開發潛在表演藝術欣賞人口，讓民眾能親近表演藝術，吸引大家走入劇場，提升藝術氛圍及環境。

表演藝術時間及演出團體：7月18日晚上7點竹山菸草站／南投民族舞團；7月25日下午4點 水里車站旁藝術廣場／曼暉舞蹈團；9月22日 晚上7點30分，信義鄉信義社區活動中心／集集絲竹箏樂團；9月26日晚上7點名間鄉松柏嶺受天宮大停車場／優樂集。

10月1日晚上7點仁愛高農禮堂／星期二樂團；10月13日下午1點30分集集國小操場／藝龍布袋戲劇團；10月17日晚上7點30分草屯鎮敦和宮廣場／明珠女子歌劇團；10月24日晚上7點30 鹿谷鄉公所禮堂／九九劇團；10月25日早上10點30分日月潭向山遊客中心／薪傳舞蹈團。

11月14日下午2點30分，中寮鄉爽文國小活動中心／玉山民族樂團；11月14日晚上7點30分，南投市三玄宮廣場／李靜芳歌仔戲團；11月21日下午2點30分，國姓鄉三清宮廣場／雷峰掌中劇團；12月12日7點30分，埔里藝文中心／古典室內樂集。相關訊息請上南投縣政府文化局網站最新消息區查詢。＃藝術 ＃巡迴

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