台北市長柯文哲今下午主持公安督導會報，針對23日建管處公共安全聯合稽查不合格提出質疑，柯文哲說，昨稽查時，看到逃生路線圖就知道不合格，但之前建管處稽查卻是合格的，並要求建管處提交先前簽字核可的人員名單。

林森錢櫃大火事發2個月，北市府積極檢討改善公共安全聯合稽查程序，23日建管處公告2處建管稽查不合格的名單，包含位在松山區的星聚點「芝蔴大廈管理委員會」和「富邦公寓大廈管理維護公司」8樓的酒店業者，今下午柯文哲在公安督導會報上也指出，公安稽查檢查項目應訂表格，許多不需要檢查的項目，就不要檢查；另外，也要建立簽名制度，未來誰簽名就誰負責。

柯文哲說，昨稽查時，看到逃生路線圖，就知道不合格，但上次檢查卻是合格的，是誰簽核的，要求建管處提出簽核人員的名單，柯表示，林森錢櫃火災死了6人，還是要對社會有交代，2個月後，將會針對建管處稽查過的地方，親自再去抽查。

(中時 )