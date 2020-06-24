中火二號機今晚點火 電廠：總公司統一說明 17:222020/06/24 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於民調7成台中市民反對台中火力電廠燃煤機組重啟，台電回應，7月預估用電新高，2、3號機組是重要機組。(圖：台電提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電台中火力發電廠2、3號機組因老舊等問題，去年遭台中市政府廢除操作許可證，雙方對此爭議不斷，台電今日又宣布其中的2號機組將於晚間點火，台中電廠承認有接到這項指令，今晚確定2號機組將點火，至於為何突然宣布啟用2號機？未來如何應對台中市府的開罰等措施？中火表示，一切交由總公司說明。 (中時 ) #機組 #中火 #總公司 #電廠 #許可證 也許您會感興趣 生活熱門新聞 地點曝光！染疫日本女學生留台4個月 指揮中心：125人居家隔離 - 生活 開箱萊爾富「丹寧玫瑰粉」口罩 網驚喊：更好看 - 生活 中衛口罩8色一起上！博客來今上午11點開搶 - 生活 強降雨來了！氣象局發布4縣市大雨特報 - 生活 親弟痛訴「這輩子不用往來」謝淑薇終於回應再爆驚人之語 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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