台電台中火力發電廠2、3號機組因老舊等問題，去年遭台中市政府廢除操作許可證，雙方對此爭議不斷，台電今日又宣布其中的2號機組將於晚間點火，台中電廠承認有接到這項指令，今晚確定2號機組將點火，至於為何突然宣布啟用2號機？未來如何應對台中市府的開罰等措施？中火表示，一切交由總公司說明。

(中時 )