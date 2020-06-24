中信金(2891)旗下中信銀統籌主辦群創(3481)375億元聯合授信案圓滿籌組成功，於今(24)日完成簽約。該聯合授信案資金用途為償還金融機構借款暨充實中期週轉金，在中國信託銀行及其他參貸銀行的支持下超額募集，在聯貸市場不僅具有指標性的意義，亦充分顯示中信銀及參與本案之金融機構對群創營運理念的肯定。

面臨全球新冠疫情所造成的經濟高度不確定性，東京奧運延期舉行以及中美貿易戰、日韓大廠競爭、中國面板業崛起，及面板價格波動等外在環境嚴峻挑戰，群創仍憑藉其優秀技術及經營團隊努力，依舊為市場領導品牌。

中信銀長期與群創攜手，提供全方位金融服務，看好群創於產業轉型成功、優異的財務體質以及穩健的發展，本次聯合授信案主動邀請金融同業參加並獲得熱烈迴響。

本聯合授信案由中信銀等5家銀行統籌主辦，中信銀同時擔任額度管理銀行，原擬籌組金額為300億元，在核心夥伴銀行支持，以及各金融同業踴躍參與下，最終參與本聯合授信銀行團之本國及外商銀行達17家，圓滿超額募集逾1.6倍，最終以375億元完成簽約，授信期間可達7年，將為群創提供穩定中期營運資金。

(時報資訊)