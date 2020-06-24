中美晶(5483)今(24日)股東會完成董事改選並隨後召開第十四屆第一次董事會，全體董事一致推舉徐秀蘭擔任董事長暨執行長，同時選任姚宕梁續任副董事長並兼任總經理。

中美晶新任董事為盧明光、徐秀蘭、姚宕梁、蔡文惠、張鳳鳴、開彊法人投資代表人方豪以及坤昌法人投資代表人區光穎；新任的獨立董事為柳金堂、郭浩中、黎少倫。

原董事長盧明光卸任後，續任董事會新會期的董事，正式將中美晶企業經營的重責大任，傳承交棒予徐秀蘭。今日董事會，全體董事一致尊崇盧明光為榮譽董事長，表彰其對中美晶的貢獻殊偉。

盧明光於2007年擔任中美晶董事長，以誠信、專業、團隊及創新的理念，尊重專業信任團隊的領導模式，賦予公司煥然一新的企業文化。

董事長職務由原總經理徐秀蘭升任，總經理由副董事長姚宕梁兼任。徐秀蘭於1998年加入中美晶高階經營團隊，積極擘劃公司治理藍圖、落實策略管理及全球化佈局，卓越精湛的經營領導模式，成功帶領中美晶邁向產品多元、技術升級以及企業轉型的新世代。

(時報資訊)