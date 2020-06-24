行政院長蘇貞昌帶領的內閣團隊，女性比例僅佔4.76％；近日考試院、監察院提名人選性別比例均已超過三分之一，更顯內閣性別比例之不合理。民進黨立委范雲、賴品妤及民眾黨立委賴香伶今呼籲，未來內閣成員出缺時，應該把性別比例納入考量，並優先考慮女性閣員，同時在次長等栽培對象女性優先考慮，希望明年520內閣團隊性別比例至少成長10％。

范雲指出，台灣多年來在婦女團體與政黨的共同努力，在地方制度法與憲法增修條文都已納入性別比例相關規定，也讓台灣直轄市議員女性佔35.8％，縣市首長女性佔37.5％，這一屆立法院更有47席女性立委，達到41.59％的比例，不過，蘇內閣名單出爐後，性別比例懸殊令人失望。

賴品妤說，內閣性別比例懸殊，有人認為用人唯才，但提出政策或人事案應該要有更多考量，進而做出決定，部分位置有規定單一性別比例不得低於三分之一，可惜的是，這樣制度在內閣名單卻沒看到，希望未來人事補人時，可以把性別比例納入考量。

賴香伶說，女性從政表現並不會比男性差，就像她是立法院第一位女性的黨團總召，有些職務經歷給機會慢慢磨練可以勝任，如果不給機會栽培，如何用人唯才，女性刻板印象在文官體制明顯，因此在閣員應該要跳脫。

范雲、賴香伶建議行政院長蘇貞昌，平時應該多栽培女性擔任次長，一旦閣員出缺時可以優先考慮，期盼明年520時，內閣性別比例至少成長10％，這是給蘇院長的KPI。

(中時 )