黑幫大哥李世豪，去年7月見從事鄭姓富商從事靈骨塔生意獲利豐厚，夥同另外4名小弟，先以處理債務為名強取860萬元，另外再逼簽4000萬本票，並以折疊刀恐嚇強押到汽車旅館拘禁14小時，共取走1400萬現金，事後辯稱鄭積欠2000萬債務，他們只是拿走部分欠款而已，士林地院依強盜擄人勒贖判處李男有期徒刑12年，褚奪公權6年，另外4名小弟犯私行拘禁罪，分別判處1年到2年4月不等，可上訴。

李男辯稱，他與綽號「大天」的男子自2016年起，投資鄭男子的靈骨塔生意，而他拿出400萬，雙方有2000萬債務糾紛，他只有從中拿回1400萬，遠遠小於積欠的債務，不是人質身價的贖金，小弟則否認有拿刀械或槍恐嚇鄭男。

事發在去年7月12日晚間8點，31歲李男帶著5名小弟，其中1人為未成年，帶著辣椒水、折疊刀和棍棒，在鄭男大同區的辦公室內，強取保險箱的840萬以及身上的20萬現金，李認為不夠，先逼簽本票，並將人帶到汐止區汽車旅館恐嚇，過程中，要求鄭的朋友分別送錢，直至隔天早上9點多，才由小弟開車將鄭男帶回三重住處，向鄭妻勒贖100萬元，才將鄭男釋放。

判決指出，李男辯稱投資靈骨塔上百萬，且與「大天」共同投資，之間卻沒有簽立任何文書，以他月薪3萬元，打電話又找不到「大天」到庭說明，投資金額前後矛盾，與常人面對大額投資的態度迥異。合議庭認定，李男因財務狀況不佳，得知鄭銷售大批殯葬產品，因而心生歹念，強索財物，雖然案發後已償還1000萬，並不影響犯案時惡行。

判決指，強盜擄人勒贖，是將人擄走脫離其原有處所，使其喪失自由，而移置於自己實力支配下，再予以脅迫，以便向被害人勒索財物。

法官認為，李男指使4名小弟，在大同區鄭男的辦公室、停車場、旅館等處，持辣椒槍、槍枝、折疊刀恫嚇，小弟將所有財物均已交給李性大哥支配，他們因信任大哥，誤認雙方有債務糾紛，本意並非要強取鄭男的財物，依犯案情節輕重量處其刑。

(中時 )