影史最偉大歡樂的歌舞片《萬花嬉春》、馬龍白蘭度及費雯麗充滿愛恨糾葛的《慾望街車》明天（6月25日）都將重返大銀幕。《萬花嬉春》是影史公認的最佳歌舞片，以歌曲貫穿講述好萊塢從無聲片過渡到有聲片時的故事，並對當時的好萊塢現象進行小小諷刺，其中不乏歡樂的歌唱排場、變化多端的舞姿，以及演員絕佳的默契配合。整部片的感染力隨著活潑的角色人物、歌曲及舞蹈達到極致，呈現一個渾然天成的歡樂世界，經典歌曲包含舞王金凱利（飾演唐洛克伍）最廣為人知的雨中舞姿「Singin’ in the Rain」；唐納奧康諾（飾演科斯莫布朗）邊說邊唱邊跳的「Make ’Em Laugh」來表達電影吸引大眾的意義；金凱利、唐納奧康諾、黛比雷諾（飾演凱西薛爾頓）三人群舞合唱的「Good Morning」更俐落結合踢踏舞、康康舞等多種舞風。三首歌曲都留在不同世代觀眾的心中，也分別被美國電影學會選入百年百大電影歌曲中的第三名、第49名及第72名。

《慾望街車》改編自劇作家田納西威廉斯轟動一時的同名舞台劇，由兩位影壇傳奇巨星費雯麗（飾演布蘭奇）及馬龍白蘭度（飾演史丹利）同台飆戲。故事描述布蘭奇走投無路去投靠妹妹史黛拉，但妹夫史丹利看不慣布蘭奇成天賣弄風情，不斷挖掘她的過去並且嘲弄她，布蘭奇最終喪魂落魄，離開前無助說出「我總是仰賴陌生人的好意」，讓觀眾感受她瘋癲無奈的複雜情感。該句經典台詞也被美國電影學會選入至百年百大電影台詞中，影響後世創作者引用及致敬諧仿。

費雯麗在演出該片前憑著出色外表及精湛演技已獲奧斯卡影后寶座，演出淒美絕望的布蘭奇後再度獲得奧斯卡最佳女演員肯定，角色的精彩詮釋讓她至今在影壇上難以被超越，1999年被美國電影學會選為百年百大女演員的第16名。馬龍白蘭度則是透過《慾望街車》徹底展現「方法演技」，讓自己完全融入角色中，演活混混工人的暴躁脾氣和狂野性感，當年除獲奧斯卡金像獎提名肯定，其演出方式也影響後世無數好萊塢實力派演員；他生涯曾兩度獲得奧斯卡最佳男演員，也被美國電影學會選為百年百大男演員的第四名。《萬花嬉春》、《慾望街車》6月25日（週四）端午連假起經典重返大銀幕。

(中時 )