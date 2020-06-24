座落於內湖的新畫室，是蘇憲法近8年才開始使用的空間，挑高的空間和可載大型家具的貨梯，提供了蘇憲法近來大尺幅作品的揮灑和搬運空間，他直言：「對繪畫者而言，一個適合的倉儲可遇不可求。」

日前紙風車和綠光劇團位於新北八里的布景道具工廠付之一炬，且近年諸多表演藝術團體排練使用的鐵皮屋遭遇火劫，因此文化部長李永得提出「文化倉儲物流園區」的規畫，對此蘇憲法也以自己的經驗指出，過去的畫室受限於空間，一些大型畫作很難進行，尤其搬運、物流上也會造成很大的問題，十分不便。

蘇憲法目前於內湖的畫室，一是創作大畫使用，同時也是這些大尺幅作品的倉儲空間，但這樣的空間也是得到企業家友人提供使用，才得以紓解過去倉儲空間不理想的問題。同時，蘇憲法也表示，創作時習慣一個人很安靜於作畫，空間的獨立性對藝術家而言亦十分重要。

蘇憲法表示，近年以花卉表現四季為題的作品，迄今已有〈春櫻〉、〈夏荷〉、〈冬梅〉等，皆為500號的大畫，兼容抽象與具象，未來則希望挑戰以更抽象的方式表現四季。

(旺報 )