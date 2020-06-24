根據瑞士再保於2019年發表的Sigma報告，台灣壽險滲透度達17.48％，連續12年蟬聯全球第一。然而，2019年，台灣平均每人個人壽險的死亡給付僅56.8萬元，保障明顯不足。向來專注保險保障的保德信人壽，2019年個人新契約平均保額達307.6萬，居業界之冠。

自1990年在台成立以來，保德信始終秉持「照顧人」的初衷，透過專業的壽險顧問、多元通路業務團隊及優質的內勤團隊，不斷專注保障需求、持續優質服務，協助客戶獲得財務安全與心靈平和。近日保德信首席壽險顧問陳玉婷更以入行28年不間斷的持續力，創下該公司3W1250周的新紀錄，即「連續1,250周至少成交三張保單，照顧三個以上的家庭」的傳奇，照顧與服務超過 3,000位客戶。

根據保險事業發展中心統計，2019年保德信人壽個人壽險（死亡險+生死合險）的新契約平均保額達新台幣307.6萬，是國人平均保額56.8萬的5.4倍，顯示保德信的壽險顧問和多元通路業務團隊，致力於傳達保險保障的正確觀念。在台耕耘30年來，保德信人壽透過特有的3W工作文化，希望壽險顧問本著照顧人的理念，透過大數法則的高活動量，不斷讓更多家庭擁有量身訂做的保障規劃。 保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）表示，「3W由美國保德信發起，由陳玉婷首席在台灣發揚光大，締造3W1250周的里程碑。陳玉婷超乎常人所能，持續滿載熱情、信念與決心傳遞保險保障，沒有設下終點，是傳承保險照顧人的典範。」 一再改寫3W紀錄的首席壽險顧問陳玉婷，是保德信人壽堅持專業服務、堅持保險保障的最佳典範。自加入保德信人壽以來，陳玉婷即以勤奮和熱情，開始累積3W的紀錄，近日更達成連續1,250周、每周成交三張保單、照顧三個家庭的榮譽。其背後承載了28年的恆心與毅力，以及超過3,000位客戶的信任與託付。

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