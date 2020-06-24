台股邁向萬二，元大龍頭基金再掀新認購潮。台股大盤指數由於國內疫情控制得當而一路竄升，今（24日）大盤以11660點漲48.31點作收，外界矚目投資人是否對台股敢「追高」，而根據元大最新統計顯示，甫在三月下旬推出的元大高股息龍頭基金，在端午連假開始之前，總規模已再創新高來到527.46億，現在淨值為10.73元，在台股攀高之際已再有一波新的認購潮湧入，顯示不只股民看好，連投資人理財，都不斷盛情擁抱台股基金。

相較於市場上其他同性質的台股基金，元大金旗下元大投信所發行的這檔高股息龍頭基金，可說「一枝獨秀」，其中光是規模就是其他台股基金的數10倍之多，對此相關高層指出，元大高股息龍頭基金目前的操盤績效已領先大盤的漲幅，應是很多新加盟資金再湧入投資的最主要原因，未來則希望開發出更多「定時定額」型的投資者，一方面更有助於投資者在股市高檔時，釐平市場波動的風險，另一方面，基金規模亦有另股穩定成長的新動能。

而除了台股基金之外，近來美元貶值，使得向來和美元呈「反向走勢」的黃金ETF，最近也大有表現。其中，黃金ETF亦以元大所發行的三檔黃金ETF，最有代表性，這三檔分別是元大標普黃金ETF、元大標普黃金反1 ETF、元大標普黃金正2 ETF。

對於旗下所發行的黃金ETF，元大投信介紹黃金ETF屬性指出，黃金與股票、債券連動性低之外，最主要和美元呈負相關，因此，不僅在資產配置中，可在股、債投資之外扮演分散風險的要角。

而對於穩健型投資人，若想要搭上「美元貶值」列車來掌控黃金的投資商機，對此元大高層則分析，上述的三檔ETF裡，原型黃金ETF類似有「黃金存摺」的屬性，更適合穩健型投資人作長期布局，由於ETF為共同基金，投資人更可以藉由共同基金本身在規模上的優勢，來投資黃金屬性的投資商品，相對也更為安全。

而美元貶值帶動金價商品走紅之勢，從近來元大黃金ETF的表現即可看出，不只元大S&P黃金正2，元大的原型黃金ETF不論是成交量或是價格較上週均大漲，由此已可看出投資人已看準美元貶值，並順勢進行股債之外的其他投資布局。

(工商 )