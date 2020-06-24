順藥（6535）長效止痛劑LT1001（納疼解）專利再攻一城，繼美國後，24日也獲俄羅斯專利局(Rospatent)核准，專利保護期限至2036年5月27日止。

根據中國醫藥健康保健品進出口商會2008年12月出版的〈俄羅斯藥品市場研究報告〉，預估俄羅斯醫藥市場，以抗生素與止痛藥與心血管藥物為大宗，未來5年將以每年至少15%的速度成長，頗具市場潛力。

另外，順藥也已獲美國FDA許可，正在美國進行銜接性臨床試驗，完成後，即有機會銜接LT1001在台灣，以及已經在美上市的母藥納布啡（Nalbuphine）之臨床數據，以505(b)(2)途徑申請在美國上市，有利授權談判，進軍全球最大的止痛針劑市場。

順藥表示，LT1001在2019年即取得美國核發的專利，其他主要市場如歐盟、中國大陸、日本等十數個國家的專利申請，亦正在審核中。

止痛與疼痛管理，是醫療的重要課題，尤其是對術後病患而言，更攸關病患的術後照護、生活品質，以及康復速度。LT1001為具有高安全性評價的納布啡（Nalbuphine）之前驅藥藥物（prodrug），透過順藥的專利緩釋劑型，在臨床上最長可達7天的止痛效果，降低醫護負擔，減少病患住院天數。與既有藥物相比，亦具有不易成癮、安全性高，且可與其他麻醉或止痛藥物併用的優勢。

LT1001在台灣由銷售伙伴安美得公司以自費方式上市以後，其銷售逐月穩定快速成長，2019年成長高達7成，已累積數萬例使用經驗。

除已經在台灣上市外，全球的授權與銷售佈局也已展開。除已將LT1001的大陸市場授權中國濟民可信公司，取得東南亞地區授權的安美得，也將在今年陸續向東南亞地區申請上市。

(工商 )