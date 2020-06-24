從事創作47年，並在藝術教育上深耕多年，畫家蘇憲法由自己的創作歷程指出，藝術家一生都在追求新的風格與突破，並試圖以作品來反應當下，這也仍是他接下來的創作目標。

端午節前夕，國父紀念館館長梁永斐赴蘇憲法的工作室拜訪，也指出國父紀念館與蘇憲法的淵源，早在1973年便締結，蘇憲法是該館所舉辦的第一屆全國青年學生書畫比賽，大專美術科系組油畫類第一名得主，作品〈白色桌布〉迄今仍典藏於國父紀念館。

蘇憲法實則小學三年級時就以一幅蠟筆畫登上《小學生畫刊》，出生於嘉義布袋漁村的他，卻因為家境因素而就讀公費的嘉義師範學校，他憶及當年「我不是長子，輪不到我升學，是靠著媽媽做手工的私房錢供我念初中」。蘇憲法一路以來曾獲台灣師範大學進德修業獎、中國文藝獎章油畫創作獎等，創作不輟。

蘇憲法擅用色彩，梁永斐指其作品「在色彩中充滿詩意，如詩如畫又有生命的樂章及大自然的節奏。」蘇憲法自言，實則一路以來創作不斷嘗試創新，大學時多畫立體派、野獸派，「畢業後反而開始多畫些寫實的東西，而後發展變化成半寫實」近年他開始將人生的記憶及四季的感受融入藝術創作，並以東方水墨的詩意與寫意，融入油彩的表現中，由半具象寫實風格，逐漸又發展出抽象寫實風格，預計明年可望有大規模的個展。

梁永斐也指出，蘇憲法是國際藝術文化的交流使者，展覽足跡遍及世界各地，2009年更曾帶領師大的學牛代表前往巴黎，拜訪時年89歲的知名藝術家朱德群，朱德群還因蘇憲法此行捐贈台幣千萬的獎助學金，以及一幅120號油畫作品。

(旺報 )