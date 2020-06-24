黨產條例釋憲辯論 憲法法庭將直播

林偉信／台北報導

備受矚目的黨產條例釋憲案，司法院大法官將於下周二上午在憲法法庭舉行言詞辯論，除了聲請釋憲的台北高等行政法院法官外，關係機關黨產會主委林峯正，及國民黨、婦聯會等都派律師代表以關係人出庭，辯論過程將網路直播。

2016年11月2日黨產會作成處分，認定國民黨持有資產合計約156億元的中投、欣裕台股權，是國民黨及其附隨組織不當取得 的財產；同年11月29日更進一步處分，命國民黨須在30日內，將兩公司股權移轉為國有。

國民黨、中投及欣裕台分別提起多件訴訟，其中關於中投及欣裕台被「認定」為黨產部分，台北高等行政法院由審判長李玉卿及法官鐘啟煒、李君豪合議審理，合議庭認為黨產會的處分牽涉到「不當黨產條例」牴觸憲法的問題，裁定停止審理聲請釋憲。

之後，北高行政法院另一合議庭3位法官，也同樣因審理黨產條例相關案件，也裁定停審後聲請大法官解釋；司法院大法官決議受理且併案審理後，決議在6月30日上午在憲法法庭言詞辯論，除了聲請的法官及關係機關代表外，也會請學者當鑑定人提供法律意見。

(中時 )