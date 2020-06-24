Mate作為華為旗艦產品系列，目前已經涵蓋手機、筆記型、平板電腦等多個品類，在可穿戴設備愈發火熱的情況下，外界普遍預測華為未來有可能會發佈Mate系列智慧手錶。今年5月6日，華為就曾申請注測「HUAWEI MATE WATCH」商標，這似乎佐證了部分外界的預測。

現在華為擁有Watch GT系列智慧手錶，具體型號為Watch GT 2和Watch GT 2e。其中華為Watch GT2是去年9月最新推出的智慧手錶，搭載了華為自行研發的可穿戴晶片麒麟A1，主打運動和健康管理。考慮到Mate系列定位於旗艦，Mate Watch可能是一款高階智慧手錶，根據Mate產品調性，應該強調高階技術和商業功能。

調查機構Canalys公佈的最新報告顯示，2020年第一季度全球智慧手錶出貨量為1430萬支，同比增長12%。其中，蘋果依舊穩居第一的位置，而華為則逆勢實現同比成長到113%，市場份額為14.9%，超越三星成為全球第二。選擇在此時推出Mate Watch，華為的意圖可謂十分明顯了：穩固老二位置，並繼續追趕蘋果。不過這支華為的旗艦型智慧手錶已無法使用Google的GMS服務(Android作業系統)，能否保有市場地位還有待驗證。

此外爆料還稱，Mate Watch可能與華為Mate 40系列同台亮相，後者是今年華為的年度旗艦產品。按照慣例，Mate 40系列可能包括Mate 40、Mate 40 Pro和Mate 40 RS保時捷設計等。預計今年秋季上市發售。

(中時電子報)