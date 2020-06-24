美國聯準會近月連續降息，並一次性大幅調降4碼，市場預期下修借貸利率，連帶提升企業與個人貸款意願，對投資人而言，正是房市進場的絕佳時機。在80多個國家設有據點，全球最大酒店事業體之一的溫德姆酒店集團（Wyndham Hotel Group），看準了林口房市的發展動能，打算把握這次良機，在當地打造頂級酒店，開創另一種房產投資型態。

溫德姆酒店開創另一種房產投資型態。/業者提供

【溫德姆與青山興業雙強聯手 進軍A9房市熱區】

源起於美國德州的溫德姆酒店集團（Wyndham Hotel Group），擁有20個酒店品牌，經營超過9000間酒店、80萬間客房與8000萬名會員，以其精準眼光與多元優質服務，獲得全球旅客一致好評。這次看準投資型房產前景及林口區人口紅利，溫德姆酒店集團（Wyndham Hotel Group）與深耕當地多年的優質建商「青山興業」，於6月24日（三）公開舉行簽約儀式，宣佈在A9站前精華地段，聯手打造酒店型房產「溫德姆」，主打低月付、高投報。由於這類房產投資型態在台灣尚未普及，多數投資客感到相當有新意，因此未上市已吸引熱烈關注。

溫德姆酒店長租15年，將創造穩定收益。/業者提供

【全台唯一長租15年酒店型房產 創造穩定收益】

擁有爵怡溫德姆城市地標的DNA，「溫德姆」坐落A9最前線，吸納機捷熱區百萬客源，出門即正對環球購物中心，三井Outlet，未來的東森、三立等媒體集團也將在此設立總部及影視城，而到三井二期也僅需步行5分鐘，為往來旅客提供最舒適便捷的服務。

有別於市面上名為酒店實為精緻民宿物業代管的酒店式公寓，「溫德姆」就是血統純正、兼具品味與格調的酒店，走進「溫德姆」，如同進入時光隧道，處處展現復古風格，雙棟80米英式維多利亞美學建築，展演懷舊70年代的古董車藝廊、夢露酒吧，必將開創主題飯店風潮。「1972爵怡溫德姆」身為目前全台唯一長租15年的酒店型房產，月收租達20,000元起的穩定收益，標榜「買店面，不如買一間溫德姆酒店」，著實令投資客趨之若鶩。

(中時電子報)