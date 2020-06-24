台灣觀眾期待已久的活屍鉅作《屍速列車2：感染半島》，24日下午由韓國片商率先發布消息，將於7月15日在韓國上映，台灣片商也立即公開喜訊，確定將與韓國同步上映，並一同推出IMAX、4DX版本，讓觀眾經歷前所未有的觀影體驗。

自新冠肺炎疫情爆發以來，台灣戲院業績大跌，好萊塢大片不敢上、觀眾不敢進影廳，而今台灣迎來後防疫時代，衛福部逐漸解鎖多項娛樂活動，《屍速列車2：感染半島》恰巧搶灘7月15日在台上映，當天也是學生放暑假第1天，同日上映的還有另一部話題韓片《翻供》，以及柯震東跟林依晨主演、等待6年之久的熱血國片《打噴嚏》，此檔期有望在半年的票房低迷中衝高一波。

《屍速列車2：感染半島》故事敘述《屍速列車》4年後，在成為人間煉獄的朝鮮半島上，一群倖存於活屍魔爪的人們，為了逃出這地獄般的慘境，而展開極為殘酷的生死決鬥。

(中時 )