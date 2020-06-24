中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被拱參選台北市長，不過最新民調卻顯示，雖高達近9成的民眾對陳時中的表現表示滿意，但確對陳時中參選2022六都首長看法兩極，支持的民眾有45.7%、不支持的41.4％。此民調結果可說跌破眾人眼鏡。

該民調是由時代力量智庫所進行，針對陳時中上任以來的表現，89.4％的民眾表示滿意、59.1％表示非常滿意、30.3％還算滿意；4.8％不太滿意、2.5％非常不滿意；3.3％則表示無明確意見。

不過問到支不支持陳時中參選2022六都市長選舉，僅22.2％民眾表示非常支持、23.5％表示還算支持；26.2％表示不太支持、15.2％非常不支持；12.9％則無明確意見。

該民調是委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾，在17日至19日以分層比例抽樣方式，用市話進行調查，共完成1068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%，依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

針對陳時中若參選六都首長，有網友認為：「阿中部長確實防疫做很好，做人也很好，但我對他市政的能力保持懷疑，除非他找來很多有經驗的老鳥幫他，但那個又會淪爲藍綠之爭。」

(中時電子報)