藝人白雲（左）日前到位於台中市大里區竹仔坑的輝蓉園藝農場遊玩及採荔枝，驚豔於這顆有上百年樹齡的萬年紅荔枝樹，並與農場主人張筆能合影。（張筆能提供／黃國峰台中傳真）

藝人白雲（右）與輝蓉園藝農場主人張筆能（中）及其共同友人合影；張筆能指出這株上百年萬年紅荔枝，荔枝香氣濃郁，特有的花香帶點果酸香。（張筆能提供／黃國峰台中傳真）

中市太平竹仔坑區域，輝蓉園藝農場有一株一百多年之久的「萬年紅」荔枝，農場主人張筆能表示，這可能是大里最老的荔枝樹，源自於中國大陸，該果肉有花香味，入口帶點果酸甜，果核較大，成熟時外殼較其他荔枝紅，又名狀元紅。

世界荔枝品種多達百餘種，不過大多源自於中國大陸，台灣台中地區大多種植於大里、太平、霧峰、神岡，品種以黑葉、糯米及桂味為主，而其中黑葉就占約70％，張筆能指出，位於園內這唯一的一株「萬年紅」荔枝，是林家花園家族傳人於清朝時期栽種在此，原本有多株，但時過境遷，目前僅餘這一株。

日前藝人白雲先生，經朋友介紹，來輝蓉園藝農場遊玩兼採荔枝，見高達三公尺的百年老樹萬年紅荔枝，頗為驚喜其旺盛的生命力，又知道今年有近3百斤的產量，表示此老樹可說是該農場的鎮寶之樹。

萬年紅荔枝，又名狀元紅荔枝或土荔枝，香氣濃郁，特有的花香帶點果酸香，相傳是清朝嘉慶年間由廣東引進，為目前最古老的荔枝品種，一百多年來荔枝經過不斷的品種改良，才有黑葉荔枝、糯米荔枝及玉荷包等新品種，這種原生種的荔枝是愈來愈少見。

(中時 )