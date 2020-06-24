高齡89歲的前總統府資政徐立德2009年喪偶，之後認識小他37歲的陳姓女音樂家，2人情到濃時還曾當街熱吻，並於2013年共結連理，但第二春僅維持2年，雙方便因個性不合分居，最後離婚收場。事隔多年，陳女指控，徐立德婚後每月僅「施捨」20、30萬元，根本不足負擔生活開支，逼得她拿出個人積蓄，因此向法院提出聲請，要求徐支付650萬元。

據了解，徐立德於1931年在大陸出生，之後隨著國民政府來台，擁有政大政治研究所碩士，哈佛大學公共行政碩士，韓國慶北大學經濟學榮譽博士，加拿大維多利亞大學榮譽法學博士學位，曾先後擔任財政部部長、經濟部部長、行政院副院長、華航事業發展基金會董事長、總統府資政等要職，學經歷相當豐富。

徐立德和元配劉勤生結婚多年，2009年因妻子癌逝天人永隔，但他很快便找到第二春，不僅曾被媒體捕捉到和女音樂家當街熱吻，後來更在2013年以81歲高齡和陳女再婚；不過，雙方婚姻僅維持2年，徐立德就搬出了三重住處與陳女分居，並於隔年訴請離婚，獲高院判准，全案目前仍在上訴中。

離婚官司還沒打完，陳女又向新北地院提出聲請，控訴徐立德明知年事已高，卻時常外出應酬、開會、出差、球敘或牌聚，還要求她不得繼續工作、停止股票投資，以便日夜躬身照顧，但對方明明答應支付一切生活所需，每月卻僅「施捨」20至30萬元不等，根本不足以負擔日常開銷，逼得自己拿出個人積蓄應急。

陳女主張，她在婚後全心全意照顧徐立德，大從家中佈置裝潢、小至對方日常生活起居，為了維持婚姻煞費苦心，所以就算現在2人分居，也不能怪罪於她，因此要求徐補償2018年5月至今的家庭生活開銷共425萬元，並按月支付25萬元生活費，直到兩造婚姻關係確定終結為止，兩部分相加約為650萬元。

針對女方指控，徐立德則反駁，自己和陳女價值觀迥異，婚後每遇摩擦，對方便大發脾氣，讓他飽受精神折磨，只好選擇分居，而且他為了滿足陳女奢華生活，除每月固定支付數十萬元，還不定期給予大筆現金或匯款，甚至送她價值逾6000萬元的豪宅，已足夠讓聲請人不愁吃穿，認為陳女根本是挾怨報復。

新北地院審酌，徐立德和陳女分居已久，期間一切開銷並非為維繫婚姻或家庭生活之目的所支出，加上聲請人屢因和自己父母爭執，對徐怨言相對，並主動提出離婚，甚至揚言自殘讓男方後悔，顯見兩造婚姻已難以維持，加上陳女無法舉證徐立德婚前承諾負擔一切生活費，也未提出每月25萬元之根據，因此裁定駁回陳女聲請。

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(中時電子報)