周天成預計也要在全國羽球團體錦標賽為合庫而戰。（資料照／中華羽協提供）

國內羽球年度最大團體賽「109年全國羽球團體錦標賽」將於7月9日於台北市立體育館登場，世界球后戴資穎和男單世界第二周天成、男雙組合王齊麟／李洋預計都會為母隊出場，小戴更要率領合庫女子隊問鼎女甲20連霸。

全國羽球團體錦標賽是國內球團對抗的主戰場，更是羽球職業化聯盟的前身，目前台灣5個主要企業羽球隊分別是合庫、土銀、台電、亞柏、中租，其中戴資穎將代表合庫女團出賽挑戰20連霸；去年男甲冠軍隊合庫男團將由周天成、王子維領軍力拼二連霸，要迎戰擁有台灣第一男雙王齊麟／李洋的土銀男團及世界排名前25名的兩大男雙廖敏竣／蘇敬恒、盧敬堯／楊博涵坐陣的亞柏男團等強敵挑戰，堪稱國內羽球界年度最經典的「英雄內戰」。

賽事不只有實力高超的甲組賽事，也有其他等級賽事，共計331支隊伍超過3200名選手，不過因為配合政府新冠肺炎防疫措施，恕不開放觀眾進場，球迷可透過YAHOO!奇摩運動、中華電信MOD欣賞7月11日甲組四強、7月12日甲組決賽，兩天賽事都會從上午9點起進行全程轉播；賽事期間大會官網、臉書、IG也將即時更新戰況，幫助民眾掌握戰局，粉絲專頁上將有多項活動讓參與粉絲有機會抽中YONEX球拍、限量紀念品等好禮。

(中時 )