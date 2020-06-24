由於當時非用餐時間，控肉飯店內僅有兩名員工，女子遭砍後附近店家見狀，都向前幫忙。（吳建輝攝）

控肉飯店陳姓老闆拿出監視器畫面，畫面顯示女子已經躲在店內最角落，男子竟還窮追不捨尾隨進去。（吳建輝攝）

由於該控肉飯店位在北斗鬧區，附近還有多家冰品店，因此有許多民眾目擊。（吳建輝攝¬）

今天下午3點左右，彰化縣北斗鎮中華路上一家知名控肉飯店，店內員工一如既往的備料準備營業，突然闖進一名持刀男子，對著店內其中1名外籍員工窮追猛打，男子在行兇後隨即逃離現場，而遭砍的員工被送往北斗卓醫院救治，幸無大礙，而警方鎖定犯嫌後，也在3小時內將犯嫌逮捕到案。

據了解，當時店內非用餐期，僅有兩名員工在店裡備料營業，58歲楊姓男子持刀闖進店內，要求與37歲的郭姓越南籍員工談話，但楊男手上持刀令郭女心生畏懼，便往店內移動想躲藏，楊男不爽便尾隨衝進備料區，對著郭女就是一陣猛打。

控肉飯店陳姓老闆表示，這兩名員工先後在店裡工作過3、4年時間，楊姓員工則在4個月前離職，兩人在店內工作時沒有任何異狀，但私底下有無糾紛他不得而知，事發時他也不在現場，是員工告訴他才趕回來。

卓醫院醫護人員表示，郭女受有前額、右臉頰、右耳後、右手大拇指等多處撕裂傷，其餘部位則有些許擦挫傷，具傷口顯示應為刀傷。

警方表示，24日下午3點30分接獲民眾報案，隨即指示巡邏員警與偵查隊趕往現場，初步調查犯嫌疑似與被害人有職場糾紛，心生不滿騎乘機車持菜刀往案發現場，砍傷郭姓被害人，案發後立即成立專案小組，並在3小時內，在芳苑鄉將犯嫌逮捕歸案。

(中時 )