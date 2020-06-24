端午連假，蘇花改進入花蓮的車潮恐將破1萬8千輛次，花蓮縣警察交通隊將調整花蓮端進出蘇花改前號誌秒數，加速通過，避免車流回堵；花蓮警分局亦會在市區加派警力，執行交通疏導，維持連假期間交通秩序，讓民眾安全安心享受假期。

交警隊長黃增樟表示，預估25日蘇花改南上上午車潮最多，北上尖峰預期出現在27日。蘇花改提速，增加駕車旅遊花蓮的機會，加上疫情趨緩，車流量可能超過今年春節，警方研擬後調低蘇花公路崇德到花蓮市新生橋，沿途間號誌燈綠燈秒數，避免車輛堵在蘇花改崇德路段，但進入花蓮市區車速會降低，請遊客要有心理準備。也提醒民眾，透過告警系統顯示分流建議，駕駛人在和平段若發現高架橋車多，可改走台九丁分流。

花蓮警分局估計從24日下午開始，市區會開始出現從返鄉人潮，針對花蓮火車站的周邊進行車潮的分流。黃增樟表示，市區花蓮市中正、中華路段4天連假將禁止左轉，並設置移動式交通椎及橫桿避免民眾不當穿越馬路。各風景據點、打卡熱點，也會加派警力指揮疏導，呼籲用路人遵守交通規則。

鳳林警分局4天連假，在台9線與台11線各知名觀光景點處編排交管、定點疏導，加派警力以機車巡邏方式疏導人車，防止車輛違規。鳳林分局長黃國師也提醒民眾，目前台9線有些路段因工程道路縮減，台11線全線單線雙向行駛，行經這些路段時應減速慢行、互相禮讓，並隨時保持警覺。

(中時 )