台股有一種說法，「鴻海的臉紅了，台股的臉就綠了!？」

白話一點就是連鴻海都上漲時，代表這是台股的末升段了嗎？

今年過年前，鴻海股價創新高來到93元，結果過完年後，受肺炎疫情影響，台股大崩跌，確實蠻符合鴻海大漲是台股轉折的說法，那麼今天鴻海大漲４％，創下3個多月來新高，台股是否準備轉向，在連假後崩盤呢？

我不這麼認為！

首先，前陣子股市的資金，大多集中在生技股族群，尤其在上櫃指數，生技股成交金額比重甚至高達３３％，然而其中很多基本面都相當不明朗，「本夢比」飆升到很誇張的地步，如：高端疫苗一張股票約11萬元，但5月營收只有18萬，甚至買不起兩張股票，雖然這樣的公司看的是題材跟未來，但投資朋友真的有注意過相關風險嗎？

除此之外，最近大跌的一些紡織股，當初上漲也是漲「無基之彈」，也就是沒有基本面的反彈，大家要知道，紡織產業在這波疫情中，受到的影響可不小於觀光股，很多公司的累計營收，都是年減30％以上，結果股價漲超過疫情爆發前的高點，那麼這種無基之彈，怎麼上去不就是怎麼下來嗎？這幾天不就都連續大跌了嗎？這些生技股跟紡織股，很多人甚至是聽來路不明的素人提供的消息，那麼要是你沒有適時停損停利，是不是就留下來洗碗了呢？

今天，大盤的成交金額比重，電子股來到77％之高，代表很多資金在回流電子股，大家可以發現，生技股這兩天都弱勢不少，而資金回流到電子股，像鴻海殖利率超過5％，當然是非常有吸引力的，加上股東會釋出利多，鴻海股價也一飛沖天！

所以，此一時彼一時，現在的時空背景和年前完全不一樣，目前有超低利率，無限QE，加上回流的大量資金，外資回補買盤，這一次鴻海的大漲，資金會往電子股流動，因此，我認為該緊張的不是台股，而是生技股才對！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時電子報)