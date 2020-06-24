中央流行疫情指揮中心表示，COVID-19(新冠肺炎、武漢肺炎)疫情自去(2019)年底發生迄今，全球已有187個國家受到影響，超過921萬確診病例、47萬人死亡。為及早因應第二波疫情的威脅，我國與美國、日本及澳洲於6月24日在「全球合作暨訓練架構(GCTF)」合作模式下，舉辦「新型冠狀病毒：防範第二波疫情」線上工作坊，指揮中心指揮官暨衛生福利部部長陳時中、外交部部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、澳洲駐台辦事處副代表莫蘇善均連線出席本次活動致詞。

陳部長在致詞中表示，國內疫情雖逐漸趨緩且穩定控制中，但面對第2波疫情之反撲仍不敢懈怠，除了提醒國人維持社交距離，推行防疫新生活運動，並與國際合作研發疫苗、發展有效治療及正確診斷，共同對抗下一波疫情之威脅。

指揮中心指出，本次活動由我國、美國、日本、澳洲派員擔任講者，從社區整備、衛生醫療、監測調查等面向分享下一波疫情之因應整備，同時邀請歷年(2015-2020年)GCTF公衛場次參訓者或負責新冠肺炎防治專家計16國、逾80名專家連線參與，透過經驗交流及分享，共同提升新冠肺炎區域聯防量能，防範傳染病對全球造成的威脅。

指揮中心進一步說明，本次活動為我國自2015年6月1日成立「全球合作暨訓練架構」後辦理的第7場公共衛生領域訓練，迄今已邀請全球20個國家、超過160名衛生防疫官員或專家與會交流分享，成果有目共睹。

(中時 )