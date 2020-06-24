台塑企業與雲林區漁會放流42萬尾魚苗，邀國小學童共同參與。（張朝欣攝）

台塑企業為響應政府漁業資源復育、提高在地漁民漁獲量，24日與雲林區漁會合作，在四湖鄉箔子寮漁港放流42萬尾高經濟價值魚苗，強調放流魚種經過調查，最符合漁民期待，且不會破壞現有魚類生態，確保漁業永續發展。

魚苗放流活動由台塑六輕管理部副總經理陳文仰、雲林區漁會總幹事林傳育等人共同主持，並邀請當地國小學童參與，讓他們了解海洋生態復育過程，放流魚種包括午仔、紅衫、枋頭等，為提高存活率，魚苗體長均大於5公分。

雲林區漁會表示，以往午仔、紅衫等高經濟價值魚類遭過度捕撈而瀕臨絕跡，經台塑等企業團體的計畫性魚苗放流，目前已重現蹤跡，漁民經常可捕獲大體型午仔魚，各種漁獲也有明顯增加，希望魚苗放流能夠持續辦理，讓雲林成為台灣海洋生態復育的示範點。

台塑企業指出，企業自2008年開始辦理魚苗放流，12年來魚苗放流數量已超過557萬尾。除了致力豐富當地漁業資源，亦委請海洋專家到校園開辦漁業資源保育講座，藉此讓海洋資源保育觀念往下扎根，多管齊下促進地方漁業永續經營。

漁民強調海洋是大家共享的寶貴資源，但有些人卻不知珍惜，使用大小魚通殺的流刺網捕魚，或以氰化鉀毒藥毒魚，造成海洋生態浩劫，希望相關單位加強取締不法捕魚，配合魚苗放流與海洋教育，才能讓雲林漁場再現生機、恢復往日榮景。

(中時 )