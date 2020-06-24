從事不動產仲介的43歲金姓女子，今年3月間介紹林姓女子購買北市文山區一間中古屋，為詐取林女存放在履保公司中的上千萬元，竟找來一名林姓男子將名字改成跟林女同名，並申報銀行帳戶，讓履保公司誤將需退給林女的1580萬元，匯入林男帳戶。刑事局偵七大隊據報將金嫌等8人逮捕送辦，金嫌等4人遭羈押禁見。

警方調查，金嫌介紹林女購買北市興隆路四段一間中古屋，並找來代書與房仲進行買賣，經買賣雙方議價，以2800萬元成交，林女先交付400萬元為頭期款進入第三方的履保公司。

隨後，林女以該房屋向銀行貸款4000萬元，扣除代書費等雜支20萬元後，履保公司必須退款給林女1580萬元。金嫌為詐取這筆款項，找來林男前往戶政事務所改成與林女相同的名字，並申請銀行帳戶，同時共犯還向代書謊稱林女無法出面且更換電話，要求不出面點交，房仲公司將點交書傳真給履保公司後，履保公司就將1580萬元匯入林男的帳戶。

金嫌得手後，立即將1200萬元匯到另個人頭帳戶，警方先後逮捕金嫌，及假扮買方、提供人頭帳戶、填寫假資料及取款車手等共8人到案，全案依詐欺等罪嫌移送法辦。

(中時 )