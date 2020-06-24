搶攻疫後餐飲商機，天成集團旗下台北花園大酒店為提供饕客品味異國風味新選擇，斥資百萬打造，取名為『花園 thai thai』，將泰式料理注入烘焙元素，結合傳統與創新，提供多元跨界料理，翻玩經典泰饌及玩味生吐司，帶來視覺與味覺的雙重盛宴。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「花園 thai thai的誕生，主要為台北一直是眾所皆知的美食超級戰區，而南洋風味近年來更是崛起，為提供饕客更多選擇，推出多元融合的泰花園餐廳，全日餐飲供應早午餐、下午茶、晚餐及宵夜服務。

為歡慶開幕，分日期區間推出多項優惠活動，像是拍照打卡享有任選套餐買一送一、下載天成飯店集團旗下瑞穗天合國際觀光酒店APP加入會員點套餐加贈生吐司兌換，而響應政府振興三倍券政策，持振興三倍券1,000元可折抵餐廳消費1,500元，冀望可掀起台北西區周邊飲食風潮，預估可帶來1-2成業績。」

值得推薦的菜色，泰式蝦餅為泰式餐廳不可或缺特色招牌菜，將特選草蝦仁吸乾水分，保持彈牙口感，再將蝦仁剁成泥狀後加入自製花枝漿、雞蛋及胡椒調味，蝦漿透過手工重覆性的摔打，增加黏性，塑形成金錢形狀，裹上麵包粉下油鍋炸至熟透，金黃色澤閃閃發光，咬下瞬間，酥脆外衣與鮮甜內餡激盪出精彩，蝦仁鮮甜風味讓人驚艷，最後沾上特製泰式海鮮酸辣醬，別有一番風味。

泰式鮮蝦綠咖哩的靈魂主要為咖哩，其中綠咖哩最大特色是辛香十足，綠咖哩的綠主要為泰國綠辣椒及不同香料熬煮而成，以綠辣椒、香茅、南薑、檸檬草、芫荽…等食材搗碎製成自製綠咖哩醬、再將特選草蝦洗淨去泥，香料爆香蝦子，依序加入特製綠咖哩醬、麻糬茄、青豆、檸檬葉、棕櫚糖、洋蔥、香茅、洋蔥、魚露及椰漿…等燉煮，入口甘美濃醇、後勁香辣帶勁，是開胃必點美食。

(中時 )