遠東百貨今舉辦109年股東常會，會中通過配發現金股利0.8元；遠東集團董事長徐旭東表示，後疫情時代經營仍相當挑戰，要以數位轉型來經營零售百貨，創新顧客體驗，創造逆風高飛、繳出亮眼成績的機會；談及零售百貨版圖擴展，徐旭東表示，兩岸會持續展店，擴大零售版圖與規模。

遠東百貨繼A13新開幕後，以數位科技打造特色購物體驗，成功在台北市信義計畫區擦亮招牌，短短3周試營運即創佳績；徐旭東強調，「重心會放在台灣」，繼A13後，持續拓展的竹北新世紀購物中心預計明年開幕，而愛買量販店、city super於台中、竹北都將開新據點。

大陸布局，預計在上海、重慶持續展店，徐旭東表示，大陸有13億人口，地區太大，差異性也大，是題材有趣的市場，只是大陸有些據點很早就進入，地點、尺寸已經不合時宜、必須汰舊，去年處分了大陸經營比較不好的老店。

對於家樂福併購頂好，徐旭東自曝「這宗併購案曾找上我，但我只對Jasons有興趣，對超市沒有太大興趣」；徐旭東直言，由於頂好與Jasons要一起賣，一次要經營兩百多家超市是很挑戰，因此，最後沒有談成。

在景氣方面，徐旭東認為，台灣是防疫最嚴格的國家，疫情對經濟的受傷不嚴重，反而要嚴防陸美貿易戰、全球總體經濟對台灣的後續影響。

遠百108年合併稅後淨利21.5億元，成長34％，其中，母公司遠東百貨在艱困的零售市場中逆勢成長，營業額與營業利益雙雙創下公司53年來新高點，營業利益更較10年前成長3倍，相較於同業遠百仍能持續創新及成長，為股東創造最大的利益。

(中時 )