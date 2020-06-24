疫情讓醫療拋棄式手套需求大增，下游馬來西亞醫療手套客戶廠訂單能見度已經可達年底；乳膠大廠申豐（6582）24日舉行股東會，申豐指出，今年將以加速醫療用及特殊用途的利基型橡膠製品等產品開發為營運重點，同時積極開拓健康環保材料的外銷市場為優先。

雖然受到貿易戰影響，全球經濟局勢不明朗、國際同業產能持續擴充投產，市場競爭激烈等種種不利因素下，申豐2019年稅後淨利5.25億元，年成長23％，EPS5.01元。

今年的營運重心，申豐指出，將逐步提升高附加價值產品之開發，例如醫療用及特殊用途之利基型橡膠製品。同時，進行綠色環保建材、防水防油隔離層、無醛木工膠、特殊紙市場及其他可行性用途開發等。

除此之外，申豐指出，今年也將跨入生質材料領域，乳膠中導入生質材料，應用於造紙、紡織及複合材料等市場，朝多元化的方向開發。

申豐指出，屏南廠已完成擴充產線工程，期望能達到全產全銷的最佳穩定平衡狀況，以期2020年營運能維持成長軌道。

受惠新冠肺炎疫情，市場需求增加，銷售量成長，申豐今年1-5月營收16.35億元，年成長30.31％。

(工商 )