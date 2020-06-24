近期經濟數據對美股的影響性低，這關鍵在於早期解封的國家並沒有大規模復發，即使疫苗出現前沒有辦法完全掌控病毒，但各國政府現在的警覺心更高，將使得陸續解封比預期順利。投信法人強調，認為疫情會二次復發的人現在也開始懷疑這件事到底會不會成真，因此，目前看到美國經濟數據雖然不佳，但好轉的機率可能高於惡化的機率，未來美股有機會持續創高。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，2020年已經過了一半，重點不在第二季，甚至不在第三季，因為今年的疲弱大家很清楚，越來越多人想的是明年的復甦，只要這樣的期待還在，那麼現在的數據不好似乎不重要，接下來有能力付房貸的人會增加，醫療負荷下降後，大家開始回頭購買其他消費品，在如此良性循環下，帶動美股持續創高。

蘇聖峰指出，在財報季後，大家對於企業的狀況有更清楚的了解，雖然還是有很多企業無法給出全年展望，但整體狀況沒有想像中的差，S&P 500科技業的營收優於預期比例約67％、獲利優於預期約70％；醫療產業營收及獲利優於預期者比例皆為83％；如果看到世界指數獲利修正比例，會發現5月中以後已經停止下修，一旦6～7月景氣有所恢復，也有可能看到供應鏈從砍單變加單，企業重新上調展望，將帶動美股另一波上漲動能。

(工商 )