台經院今(24)日發布5月營建業營業氣候測驗點為94.26點，較上月大增9.99點，台經院研究員劉佩真指出，房市逐步擺脫疫情陰霾，廠商對下半年看法將逐步回溫，但「不代表房地產將強勁成長」，因為仍存在3大壓抑力道，需審慎看待。

台經院公布5月營業氣候測驗點，三大指數皆V型反轉。製造業營業氣候測驗點為85.73點，較上月增加4.22點，結束先前連續4個月下跌態勢轉為上揚；服務業營業氣候測驗點為89.68點，較上月增加6.87點，為連續2個月上揚態勢；營建業營業氣候測驗點為94.26點，較4月上揚9.99點，結束先前連續4個月下跌的態勢。

台經院表示，營建業方面，儘管民間工程受到疫情與工料調度不及影響，工程進度相對緩慢，不過受惠於公部門工案量增加，且新增招標需求持續升溫，現在營造業有轉往公宅、捷運、綠能工程等大型公共建設趨勢。使得看壞當月景氣的營造業廠商比例不到1成。

不動產方面，台經院研究員劉佩真表示，房市在4~5月出現谷底反彈，但5月底6月初在防疫解封後，加上超低利率環境，資金充沛下，長期性置產以及遞延性買盤紛紛出籠，房地產也被視為是投資保值第一首選，使廠商對未來半年表現，整個信心都會表現優於前2月。

不過劉佩真指出，房市在下半年仍有三個壓抑因素，第一，賣方普篇開價偏高，且議價不易，買賣雙方認知拉大；其二，勞動市場落後反應疫情的衝擊，因此將影響民眾購屋能力；，第三，全台新建待售餘屋量計有七萬戶，新增供給面須留意。不過上述這三股壓制力道，使房市僅是穩步回溫，並非爆發性成長。

營業氣候驗點(2020年5月)/圖由業者提供

(中時電子報)