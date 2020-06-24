少女當街被屠殺竟無人阻止，四川成都22日發生一起死亡命案，一位長髮、身穿短褲少女在街上逃命，期間一度逃到公車上，卻被追殺她的男子拖下車，接著遭男子持刀狂刺脖子，有如「殺雞式放血般」殘忍奪命，過程全被路人錄下，少女垂死掙扎影片遭網友瘋傳。

22日下午，成都市成華區某處公車站，一位身穿粉紅色上衣、短褲的長髮女子慘遭殺害，根據目擊者表示，當時少女拚命逃跑，一路上瘋狂尖叫大哭，雖然曾逃到公車上，卻被男子拖下來，隨後被男子拿刀刺死，且傷害的部位是大動脈，就是想置人於死地。

網路瘋傳的影片中，男子原本抓住少女衣領，行兇完後他冷漠看著少女生命消逝，「手一鬆開，少女直接倒地」，詭異的是男子殺人後沒有逃跑，反而露出類似達成心願表情，站在原地歇斯底里地喊叫，接近瘋狂狀態。

網友形容影片相當殘忍，「動作像是屠雞似的，可是這是鮮活人命」；根據當地警方透露，嫌犯是30歲鄧姓男子，死者是20歲施姓女子，兩人似乎原本就認識，但為何鄧男會突然發狂行兇，詳細原因仍待警方調查。

(中時電子報)