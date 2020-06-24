老闆提供充氣娃娃，讓富士康工廠的男性打工者發洩生理需求。（微信公眾號極晝工作室）

深圳市龍華區富士康廠區附近一家硅膠娃娃（充氣娃娃）體驗館在網上走紅，「付費使用」的經營模式引發人們關注。有網友在支持之餘擔憂其合法性，但經過深圳市龍華區市場監管單位評估後，確認這家商店「不涉黃」；體驗館老闆則表示，開店是為了滿足男性打工者的性需求。

澎湃新聞報導，涉事體驗館的店招牌是「愛愛樂體驗館」，其工商登記的店名是「深圳市龍華區愛愛樂成人用品店」。今天（24日）下午，深圳市龍華區相關部門工作人員回應澎湃新聞稱，前述店鋪將充氣娃娃有償提供給顧客體驗、使用的經營行為不涉黃。

深圳市市場監督管理局龍華監管局民治所一位工作人員表示，前述店鋪提供充氣娃娃給客人體驗，「只能說是一種經營模式，沒有法律法規明確禁止這一塊兒。」該店鋪的經營範圍是成人用品批發零售。

此前，深圳市市場監督管理局龍華監督局民治所前述工作人員告訴澎湃新聞，暫未接到關於這家充氣娃娃體驗館相關的投訴。「僅僅體驗產品這種（行為），沒有什麼問題。」在體驗過程中，如果有涉黃或其他違法的行為，可以向公安機關反映。

「愛愛樂成人用品店」老闆李博接受採訪時稱，盈利不是他開這家店的第一目的，他更多是想解決廠兄廠弟們的生理需求，引導大眾，讓人們有盡可能多的選擇。

(中時 )