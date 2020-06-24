桃園市議員余信憲遭控當選無效 法院駁回確定 17:552020/06/24 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市議員余信憲遭當時參選的對手李柏瑟提當選無效訴訟，指控余指示或同意其樁腳舉辦餐會涉賄選，但台灣高等法院維持一審判決，認為無法證明余信憲授意或知情廖姓男子為他舉辦餐會，駁回請求、余仍保有議員資格。 高院認為廖姓男子證稱其舉辦餐會，乃因余信憲之父是廖男父親的結拜兄弟，他感念在心於是舉辦餐會宴請員工、朋友等情，廖的員工及調查局蒐證結果，也都也證明餐費係廖男所支出，與余信憲無關。 (中時 ) #餐會 #桃園市 #法院 #市議員 #當選 也許您會感興趣 社會熱門新聞 曾當街熱吻！黨國大老第二春鬧翻 熟女音樂家嗆「每月30萬不夠花」 - 社會 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 老翁突昏倒！正妹狂哭跪地人工呼吸 原來真實身分是… - 社會 正妹飆重機無法駕馭 男友目睹她下一秒噴飛爆頭 - 社會 愛河分屍案 高大成分析死因：男性死者、體重逾80公斤 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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