桃園市議員余信憲遭當時參選的對手李柏瑟提當選無效訴訟，指控余指示或同意其樁腳舉辦餐會涉賄選，但台灣高等法院維持一審判決，認為無法證明余信憲授意或知情廖姓男子為他舉辦餐會，駁回請求、余仍保有議員資格。

高院認為廖姓男子證稱其舉辦餐會，乃因余信憲之父是廖男父親的結拜兄弟，他感念在心於是舉辦餐會宴請員工、朋友等情，廖的員工及調查局蒐證結果，也都也證明餐費係廖男所支出，與余信憲無關。

(中時 )