國家通訊傳播委員會（NCC）今日核准通過亞太電信第五代行動通信系統「行動寬頻業務資通安全維護計畫」，亞太電信表示，將全力配合主管機關相關法規作業，持續加速進行5G建設。邁入5G新紀元，將整合3.5GHz和28GHz中高頻，提供消費者和企業用戶更優質的5G網路服務。

亞太電信表示，5G行動通訊廣泛運用資訊與通訊新技術，加上高頻寬、低延遲、大連結三大特性帶動下，預期有更多物聯網裝置、服務導入5G應用，因此，端到端的資通訊安全重要性更甚過往，亞太電信將恪遵NCC資通安全維護義務要求，並參考3GPP、ITU與NIST等國際標準，提供安全、可靠及具強韌性的5G網路，並保護消費者隱私及個資。

因應5G資安部署，亞太電信亦積極調整資安組織及人力，完善資安營運管理，定期執行5G網路資通訊系統盤點、風險評估、施行防護及控制措施，並以內部與外部第三方公正單位稽核，促進資安管理制度有效實行及持續精進，以確保資通安全及消費者權益。

亞太電信即將於今年第三季啟動5G服務，藉由3.5GHz＋28GHz中高頻的黃金組合，提升網路競爭力，初期將以都會區、人口密集區域涵蓋為目標，未來再逐步拓展。展望5G，除持續鞏固既有傳統電信營收，同時擴大5G應用深度與廣度，深耕企業專網服務；並加速跨業跨域的合作，整合鴻海科技集團資源，深耕數位經濟，拓展多元商機。

(中時 )