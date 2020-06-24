「海市山盟」跨域觀光合作，遊客只要在台南市區、山區、海區住宿，南下訪屏東縣還可享住宿優惠。（李宜杰攝）

台南市民宿文化發展協會、屏東縣民宿協會過去積極磋商「海市山盟」跨域觀光合作，遊客只要在台南市區、山區、海區住宿，南下訪屏東縣還可享住宿優惠，透過「海市山盟、雙城聯姻」，瞄準7月振興券、暑期旅遊旺季商機。

2縣市的住宿優惠合作備忘錄，24日由台南市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧、台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文、屏東縣民宿協會副理事長劉協達共同簽署。黃偉哲笑說，他與屏東縣長潘孟安是好兄弟，也是未來南方治理平台的好夥伴，很高興能看到2縣市公私部門攜手，一同拚觀光。

柯凱文介紹，「海市山盟」活動有多重優惠。首先，憑台南住宿證明享食、宿、遊、購、行多項優惠；第2，7月15日至9月15日住宿消費滿1000送2000元折扣券，可折價入住台南市、山、海區民宿，單次折500元。最後，活動卡集滿2個章，還可至屏東縣民宿享住宿滿1000元折500元優惠。柯凱文補充，詳細民宿名單與活動辦法可至台南民宿協會粉絲專頁查詢。

另外，集滿海、市、山、盟4個章後還可抽獎，明年3月有機會免費入住台南、屏東民宿1個月。柯凱文指出，疫情趨緩後，南市民宿業住房率普遍已回升至7成，有中央祭出的「安心旅遊補助」，及南市觀旅局推出的「6至8月住台南抽百萬大獎」活動，再加上南屏跨域合作，下半年旅宿業應有亮眼成績。

(中時 )