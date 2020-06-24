日女留學生染疫匡列140人 陳時中：從未排除社區感染過

日本政府今天指出，一名二十多歲的日本留學生，在二十日返國時被驗出新冠肺炎陽性，並指出該女的感染源為台灣，中央流行疫情指揮中心傍晚五點三十分緊急召開記者會證實此事，強調目前已啟動疫調，但由於詳情還需向日方確認，因此暫不列案號。

指揮官陳時中表示，針對此案目前已匡列一百四十位接觸者，其中一百二十五位進行居家隔離，其餘自主健康管理，根據感染者自述，並沒有任何病徵出現，接下來要進行詳細疫調，盡可能地釐清感染源。

陳時中表示，該名女子在台灣時是居住在南部，但因她生活單純，目前暫不會發布細胞簡訊，但等到詳細外出路徑釐清後，會對外來公佈。

外界質疑，此案代表國內仍有社區感染，陳時中強調，從來就沒排除過這個可能性，因此若依現在這種情況，此案應該是要列為本土個案，但因為現在細節尚未釐清，所以案號暫時不列出。

發言人莊人祥指出，日方是在六月二十三日才與我聯繫，也就是指揮中心是昨天下午才知道這件事，今早有針對這件事進行釐清，並前往學校進行調查。

至於在國內邊境解封之際，有傳出有疑似本土個案，陳時中強調，此事件對邊境解封影響不大，還是會盡力來推動。

(中時 )