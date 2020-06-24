國片《逃出立法院》近日前往拜訪「港湖女神」高嘉瑜、「3Q哥」陳柏惟和趙天麟3位立委，邀請他們向廣大網友分享平日工作心得、任內關心議題及欲完成之目標，供人民檢驗委員們是否有成為「活屍立委」之潛力。被問到如果立院爆發像電影劇情中的激烈肢體衝突時，該如何應對？喜歡唱歌高嘉瑜不假思索回：「那就唱歌！」陳柏惟則開玩笑說：「應該是要問其他人怎麼不被我咬吧！」

3人各自提出對抗活屍的妙招，高嘉瑜決定用歌聲，高歌〈怪獸〉一曲感化殘暴活屍，曲畢高嘉瑜笑問活屍「好聽嗎？」，活屍乖巧地連忙點頭讚賞；陳柏惟則發揮電影魂要活屍放馬過來，以他的招牌「脖圍」抵抗活屍狂咬攻擊，並在事後表示：「錢歹賺」，還不忘稱讚活屍演員相當敬業；趙天麟用寓教於樂的方式向大眾宣導，當遇到活屍時，記得趕緊帶上口罩，保持安全社交距離，並撥打1922向疾管署通報 。

3人看完《逃出立法院》預告片皆表示很期待進戲院觀賞，趙天麟開玩笑表示：「電影中發生的事情與立院有87分像」，委員們也希望民眾能多多支持國片，力挺台灣第一部以立法院爆發活屍病毒為背景的黑色喜劇。《逃出立法院》預計8月14日上映。

(中時 )