西班牙巴塞隆納養老院有一對老夫婦，因為新冠病毒疫情的關係而無法見面，在他們終於可以探視時，隔著塑料布仍深情擁抱，傳達出溫柔、愛與奉獻。

美聯社報導，老太太安格斯蒂娜‧卡納梅羅（AgustinaCañamero)現年81歲，而她的丈夫帕斯卡(PascualPérez)則是84歲，由於身體的因素，帕斯卡住在巴塞羅那的Ballesol Puig i Fabra安養院中。

然而新冠病毒疫情在西班牙爆發，安養院也被隔離，這對夫婦被迫分離的102天之久，直到西班牙開放大多數的社交活動，安格斯蒂娜才能來療養院探望丈夫。

會面者需要透過塑膠布的袖孔才能擁抱彼此，避免感染。(圖/美聯社)

在他們59年的婚姻中，這對夫妻從未相隔這麼多天，因此，當Ballesol Puig i Fabra療養院開放開放訪客時，安格斯蒂娜便是最早到達的人之一。只是疫情防護仍然需要，所以需要穿戴塑膠手套，並且只能隔著塑料擁吻。

一整天，安養院就是如此這樣的重逢，許多醫護人員也感動的落淚。

畢安麗斯·塞古拉（Beatriz Segura）也是安養院訪客，她小心地戴上手套，然後通過塑料薄膜上的袖孔擁抱她96歲的母親。這是他們自3月15日以來，第一次親身接觸。

當安養院的工作人員從遠處落淚時，母女倆聊起家常。塞古拉說，她希望帶她的母親伊莎貝·羅培斯（IsabelLópez)一起外出吃飯。而洛佩斯說，她還希望去美容院。

61歲的多洛雷斯·雷耶斯（Dolores Reyes）和87歲的父親何塞·雷耶斯（JoséReyes），也是近四個月來第一次見面。他們熱切地隔著布幕，互相伸手。

安養院的代表不願透露，有多少居民在疫情中病倒或死亡，不過西班牙的療養院，受到病毒的打擊尤其嚴重，目前新冠病毒在西班牙造成至少28,300人死亡。

(中時電子報)