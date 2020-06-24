6月美國確診病例與死亡病例持續下降，所有州都陸續開放，失業人數下降，市場波動縮小，經濟數據小幅向上。美國REITs在低利率環境下，未來仍將持續受惠，此外，許多次產業被嚴重低估，加上2020年企業獲利僅小幅衰退，部分產業成長力道仍佳，下半年當經濟持續啟動後，可望出現反彈，預期美國REITs在震盪過後，仍將往正向發展。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，就REITs產業基本面分析，第一季財報較前幾季不佳，優於預期比重僅四成，其中工業與特殊型特別突出。工業類持續在景氣高峰上，因疫情影響讓高階物流中心反而更不足，租金持續提升；數據中心與通訊基地台亦因需求大幅提高下而加速獲利。

分析師對於多數REITs產業樂觀看待，最看好的是工業、數據中心、通訊，零售與旅館則相對較不看好。目前美國REITs市場整體NAV折價14％，未來一年的本益比約20倍，股利率達3.5％，評價及股利率皆相當吸引人，在產業基本面改善利多下，REITs後市持續看漲。

(工商 )