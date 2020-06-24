中央流行疫情指揮中心今日表示，昨日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知，該國確診1名自我國返日之新冠肺炎無症狀感染者。

指揮官陳時中強調，這個個案不影響今天宣佈的機場轉機及放寬外籍人士入台措施。

指揮中心進一步說明，經與日方密切聯繫，確認該名個案為日本籍20多歲女性，今（2020）年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，上週搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

因應該名個案於日本確診，衛生單位已啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，截至目前初步掌握接觸者共140人，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等，其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能之接觸者；另針對個案於我國機場所接觸之地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。

(工商 )