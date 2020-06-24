信義計劃區A辦持續供不應求，租金上漲趨勢明顯，據最新實價登錄顯示，台北最老A辦、屋齡超過30年的「國貿大樓」，今年連續兩筆租金分別成交每坪3,360元與3,400元，租金站穩每坪3,300元以上。

目前屋齡達32年的「國貿大樓」，是信義計劃區中早期開發的代表作，大包外貿協會、資誠會計師事務所等都是主要租客，也有多國的駐台代表處設立於國貿大樓內。

實價登錄顯示，「國貿大樓」在過去2014～2015年期間，平均的租金約每坪2,927元，不過從2017年開始已經連續七筆的實價租金站穩每坪3千元以上，最近兩筆更達每坪3,360元與3,400元，信義計劃區辦公室的租金漲幅相當明顯。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，信義計劃區的辦公室已經從租客市場變成房東市場，不僅是頂級A辦租金站上每坪4,000元，連帶區域內的各級辦公大樓租金也隨之走揚，租金漲勢也擴及至各大捷運辦公商圈的新大樓。

雖然國貿大樓屋齡高，已符合危老的屋齡規定，但該大樓每年提撥相當的預算更新、維護大樓設備，整體仍維持不錯質感，公設比遠低於區內新辦公大樓，國貿大樓去年對外公告調漲租金，也將部分世貿聯誼社宴會廳改裝為辦公室出租，看好辦公市場成長。

瑞普萊坊商業物業代理部副總監陳瑛佳表示，信義區A辦供不應求，第一季空置率僅1.91％，有需求的承租方還要排隊才有機會看屋，激勵信義計畫區指標大樓紛紛把兩年前的租金天花板價當成現在的地板價，租金全面上揚。

雖然全球疫情警報未歇，對外商拓點增租稍有影響，然而中長期來看，無論是科技、遊戲、電商、金融、顧問業對於信義計畫區高級辦公室的需求有增無減，但市場供給量極有限，租金向上的趨勢不變。

(工商 )