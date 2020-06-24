一般人認為「骨髓移植」就是要抽骨髓，由於配對不易、加上恐懼心態，因此捐贈意願低。不過有一名網友近日在臉書爆料自己捐贈骨髓的過程，痛苦到讓他一度想放棄，最後想到攸關一條人命才咬牙撐過，哀嚎「腰部痛了整整5天，第一次覺得生不如死」，並呼籲受贈者「好好的活下去…別讓老子的努力白費」讓網友感動鼻酸。

網友表示捐贈骨髓過程讓他腰部痛了整整5天，第一次覺得生不如死。（圖／截自臉書爆廢公社）

目前骨髓捐贈以「周邊血幹細胞」為主，是從手臂抽血，利用血液分離機收集造血幹細胞，但過程中仍有一定不適。一名網友24日凌晨在臉書《爆廢公社》發文表示，20歲那年參加骨髓建檔，沒想到5年後配對出一名病患，因此捐了人生中第一次周邊血骨髓。

原PO指出，從19日至23日，共打了5劑白血球生長激素，腰部痛了整整5天，第一次覺得生不如死，接著抽周邊血時也不是很順利，讓他一度崩潰，但想到他若放棄等於間接殺了一個人了，所以還是咬牙撐過。

原PO並對受贈者喊話：「我知道你這段期間受了很多的病痛，但是老子已經幫你承擔了一些痛苦，來捐骨髓救你了，你受了我的髓，請你給我好好的活下去，不然我這幾天真的XX的痛苦，別讓老子的努力白費了」，由於他聽說受贈者體重有100公斤，他也呼籲對方要好好減肥。貼文曝光後，瞬間吸引超過2萬人按讚，網友紛紛回應「好感動，謝謝你告訴了我們這些經過」、「功德無量」、「推～你的一份善念，救了一個人」。

(中時電子報)