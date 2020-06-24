蘇迪勒風災重創烏來、新店山區 ，賴涵婷（左2）在災區發放慰問金。（許哲瑗攝）

賴涵婷在蘇迪勒風災時 ，投入烏來山區救援工作。（賴涵婷提供／許哲瑗新北傳真）

賴涵婷即使挺個大肚子，仍全心投入救災工作。（新北市社會局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市社會局救助科股長賴涵婷，在社會局服務7年多，歷經八仙塵暴、蘇迪勒風災、新店氣爆、署北醫院火災、新冠肺炎疫情、錢櫃火災等大小災難，還曾在蘇迪勒風災時進駐烏來，和阿兵哥負責接送救濟物資，在烏來區公所打地舖一周，親力親為的表現備受肯定；賴涵婷近期因家庭因素，將請調回台中，社會局長張錦麗萬般不捨，在送別時數度哽咽，題贈「涵蘊社福、婷立文教」琉璃送她紀念，祝福她未來在國教署文教單位，繼續發揮熱情和所長。

賴涵婷今年33歲，政大研究所專門研究弱勢幼兒就學準備，2013年高考分發新北市社會局救助科；回憶起7年經歷，賴涵婷說，因擔任市府EOC緊急應變中心社會局窗口，因此經常半夜接獲通報，包含火災、風災、地震、氣爆等，常常面臨是否要即時報告長官的判斷，「如果有被半夜騷擾的電話，希望長官同仁能諒解！」

賴涵婷說，她工作除了辦公室外，最常去的大概就是醫院和殯儀館，因為要準備慰問金陪同長官致贈關懷。2015年「627八仙塵爆」那段時間，陪著前市長朱立倫、時任副市長侯友宜、時任局長李麗圳和接任的局長張錦麗，南北奔波各大醫院，慰問八仙傷友和家屬。

沒想到同年7月29日，又發生蘇迪勒風災，烏來、新店等山區受災嚴重，她和主任祕書吳淑芳被派往烏來山區協助，白天和阿兵哥接送直升機空投的救援物資，夜晚就在公所打地舖，缺水缺電，整整一周沒辦法好好洗澡，這是她工作期間最難忘的事。

賴涵婷表示，新北市是全國最大、人口最多，因此幾次重大災難，即使不是發生在新北市，但因有受難者居住或戶籍在新北，因此救助科都必須全力協助，像是復興航空墜落基隆河、蝶戀花遊覽車大車禍、乃至錢櫃KTV火災等，所幸在市府相關局處首長全力動員下，災難都能獲得妥善處理。

今年初以來，新冠肺炎疫情擴散，賴涵婷又在救助科長石玉麗的帶領下，負責各項防疫工作和演習，即使後來中央擴大急難紓困，29區公所負責前線民眾申請，賴涵婷仍須負責向衛福部不斷要錢，前後共9次撥款，才能因應民眾需求，迄今新北市已受理9萬多件，核定近9萬件，核定率高達98.54％，發放金額10億4千多萬元。

張錦麗表示，賴涵婷的表現，不僅社會局同仁感受到了，連消防局長黃德清都屢屢稱讚，她為了兼顧家庭，孝順父母，社會局不得不放人，特別題贈了「涵蘊社福、婷立文教」琉璃送她紀念，祝福她未來在國教署文教單位繼續發揮熱情和所長。

(中時 )