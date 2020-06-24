屏東縣長潘孟安（中）廣發英雄帖，邀請全台運動好手「屏屏挑戰、不見不散」。（林和生攝）

為迎接7月復辦的2020全中運，屏東縣政府24日讓吉祥物「驕仔」號召9位夥伴，組成一支勇士聯盟、在千呼萬喚下正式登場，媲美電影裡超級英雄的盛大場面，現場更大秀舞技，未來將於屏東境內持續擾動，為全中運掀起一陣旋風。

屏東縣長潘孟安表示，「驕仔」象徵意義是延續縣民在舉辦2019台灣燈會後「我屏東，我驕傲」的榮譽感；二是延攬另一個屏東驕傲旅美國際知名設計師江孟芝，為故鄉舉辦全中運而精心設計；另外，以伯勞鳥為原型概念的吉祥物，更是屏東生態保育的驕傲。

潘孟安強調，因新冠肺炎疫情肆虐全球，幾乎所有體育賽事都延期或停辦，所幸台灣防疫超前部署，讓全中運得以在7月18日至23日於屏東復辦；2020全中運將是屏東另一個突破與挑戰，雖然睽違24年未承辦全國性運動賽事，但縣府團隊有信心，要讓屏東再驕傲一次。

這次「驕仔」號召勇士聯盟登場，有特別戴上象徵排灣族勇士獸骨頭飾的吉祥物，還有頭戴百合花環、紅藜花圈的「驕點」，為展現全中運競技體育能量，更有羽球隊長、跆拳小子、韻律精靈、武術士及拳王，一字排開、氣勢非凡。

此次全中運預計有來自全台22縣市、近1萬6000名選手參與，進行18項競賽，潘孟安特別邀請來自全台各地的優秀運動選手們全力以赴，「屏屏挑戰、不見不散」。

(中時 )