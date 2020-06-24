美國上（5）月中旬擴大對華為出口禁令，但業者認為禁令太過複雜、不夠明確，因此存在漏洞。對此，美國商務部長羅斯周二（23日）強調，華為的最新禁令完全沒有漏洞，將嚴格防堵想要違規的企業。

川普政府上月宣布限縮供應晶片給華為的新規定，亦即無論是美國或外國的廠商，若沒有拿到美方的特許，就不能用美國的設備、軟體或技術製造晶片出貨給華為。

不過，美國半導體業者指出，新的出口禁令沒有明確涵蓋範圍，且供應鏈龐大而複雜，供應商可以辯稱不知相關產品最後賣給華為。此前，有專家表示，若把晶片賣給經銷商，很難掌握產品最後流向；還有法律專家透露另一規避途徑，就是先供貨給華為的客戶，再由客戶替華為組裝。由此可見，外國企業非直接供貨給華為，但最終仍是華為受惠。

路透報導，一位業界人士直指，新規定不夠嚴密，有合法漏洞，以及採繞道策略迴避禁令的空間。

然而，羅斯周二在聲明中強調，華為新禁令沒有任何漏洞，美方將積極執法，企業若違規逃避禁令都將被揪出。

(中時電子報)